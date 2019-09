München (dpa/lby) - Bei der bundesweiten Kontrollaktion "Brummis im Blick" hat die Polizei in Bayern mehr als 1400 Verstöße bei Lastwagen festgestellt. Viele Fahrer hatten unter anderem gegen Tempolimits, Ruhezeiten und die vorgeschriebenen Abstände verstoßen, wie das Innenministerium am Freitag in München mitteilte. In 92 Fällen durften die Fahrer nicht mehr weiterfahren. Auf sieben Fahrer kommt ein Fahrverbot zu. Vor allem an Bundesstraßen und Autobahnen hatten Polizisten am Donnerstag schwerpunktmäßig Lastwagen ins Visier genommen. Innenminister Joachim Herrmann erklärte, es seien teilweise "rollende Zeitbomben" unterwegs gewesen. Er kündigte weitere Schwerpunktkontrollen an.