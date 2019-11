München (dpa/lby) - Bei einer internationalen Razzia sind am Montag auch in München historische Münzen sichergestellt worden. Die Gegenstände sollen aus Raubgrabungen in Italien stammen, wie das Bayerische Landeskriminalamt berichtete. In München seien Wohn- und Geschäftsräume einer 31-jährigen Italienerin und ihres 37-jährigen Bruders durchsucht worden.

"Diese Durchsuchungen sind Teil einer europaweiten Festnahme- und Durchsuchungsaktion italienischer Carabinieri", erklärte das LKA. Ermittelt werde seit 2017 gegen eine in Kalabrien ansässige Gruppierung. Sie soll die bei Grabungen in Italien geborgenen Kulturschätze in ganz Europa zum Kauf angeboten haben. Nähere Informationen zu den Ermittlungen waren zunächst nicht bekannt.