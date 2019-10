Landshut (dpa/lby) - Es ging um Kokainschmuggel im ganz großen Stil: Fünf Männer sind am Mittwoch vor dem Landgericht Landshut zu mehrjährigen Haftstrafen wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilt worden. Drei der Männer sollen nach dem Willen des Gerichts für acht Jahre und vier Monate in Haft, einer für fünf Jahre und vier Monate sowie der fünfte für vier Jahre und zwei Monate. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Den Ermittlungen nach war das Kokain von Ecuador über den Hamburger Hafen nach Deutschland geschmuggelt und in Bananenkisten in Reifehäuser gebracht worden. Von dort sollten es Kurierfahrer in die Niederlande bringen. Den Ermittlungen nach waren die fünf Männer dafür zuständig, in die Reifehäuser einzubrechen, um an das Kokain zu kommen.

Jedoch wurden einige Bananenkisten - in denen statt Obst Kokain steckte - bereits in Supermärkte weiterverschickt. Dort wurde es entdeckt. So kamen die Ermittler der Gruppe auf die Spur.