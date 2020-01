München (dpa/lby) - Ein betrunkener 30-Jähriger hat sich in München als Polizist ausgegeben, um in ein Lokal zu kommen. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen wollte eine Bar besuchen, wurde aber vom Türsteher wegen der starken Alkoholisierung nicht hineingelassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach der Abfuhr zeigte der Mann dem Türsteher seinen Bundeswehrausweis und gab an, er sei Bundeskriminalbeamter.

Darauf rief der Türsteher am Freitagabend die Polizei, die bei dem Soldaten einen Alkoholwert von knapp zwei Promille feststellte. Der Mann steht nun vor einem Verfahren wegen Amtsanmaßung. Zudem informierte die Polizei die Bundeswehr über den Ausweisschwindel.