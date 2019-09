Artikel per E-Mail versenden

München (dpa/lby) - Zwei Männer haben in München einen 33-Jahre alten Mann mit einem Besenstiel und Pflastersteinen so massiv angegriffen, dass dieser schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 25 und 28 Jahren werde nun wegen versuchten Totschlags ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die Drei am Mittwochabend verabredet, als ein Streit eskalierte und die beiden Jüngeren den 33-Jährigen attackierten. Als Passanten die Polizei riefen, flüchteten die Täter zunächst, wurden aber noch am selben Tag verhaftet. Der 33-Jährige schleppte sich noch schwer verletzt in seine Wohnung, wo ihn die Beamten fanden.