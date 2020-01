München (dpa/lby) - Ein 51-Jähriger hat auf einem Campingplatz in München einem anderen Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen. Zuvor war es zwischen den beiden Männern in einem Wohnwagen zu einem Streit gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 45 Jahre alte Mann wurde durch das Küchenmesser den Angaben zufolge nicht lebensgefährlich verletzt. Nachdem er bei dem Vorfall am Samstag aus dem Wohnwagen geflüchtet war, nahmen Spezialeinsatzkräfte der Polizei den 51-jährigen Tatverdächtigen fest. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.