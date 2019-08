München (dpa/lby) - An den Falschen geraten ist ein 59 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Samstag in München. Der Mann wollte zunächst von der Autobahn 96 an der Ausfahrt Laim abfahren, als er an einer roten Ampel zum Stehen kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Auto vor ihm saß ein 48-jähriger Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war. Als der Polizist bei Grün nicht sofort losfuhr, hupte der Mann hinter ihm. An einer weiteren Ampel stieg er dann aus, öffnete die Fahrertür des Beamten und versuchte den Angaben zufolge, ihn aus dem Wagen zu ziehen. Dabei kam es zum Handgemenge und der 48-Jährige gab sich als Polizist zu erkennen.