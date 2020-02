Maskierter Mann überfällt Kiosk in Mühlheim am Main

Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Ein Maskierter hat mit vorgehaltener Schusswaffe einen Kiosk in Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach) überfallen. Verletzt wurde dabei niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Unbekannte am Montagabend in den Kiosk gegangen und hatte einen Mitarbeiter mit vorgehaltener Schusswaffe bedroht. Bei der Flucht des Mannes löste sich laut Polizei vor dem Kiosk ein Schuss aus der Waffe, bei der es sich nach Analyse des Projektils um eine Schreckschusswaffe handelte. Die Polizei suchte am späten Montagabend mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen, allerdings ohne Erfolg.