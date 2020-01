Mühlhausen (dpa/th) - Zum Prozessauftakt um eine Gewaltattacke in Artern (Kyffhäuserkreis) hat der Angeklagte die Vorwürfe teils gestanden. Er ist am Landgericht Mühlhausen der Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. "Aus Eifersucht hat der Nebenbuhler eine drauf gekriegt", sagte der 44-Jährige am Freitag vor Gericht. Er habe ihn zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, getreten habe er ihn aber nicht. Nachdem er die Freundin halbnackt und unter Einfluss von Drogen in der Wohnung angetroffen habe, sei er ausgerastet und auf den 42-Jährigen losgegangen.

Das Opfer starb wenige Tage später im Krankenhaus. Im Prozess soll geklärt werden, ob es einen Zusammenhang zwischen den schweren Verletzungen und dem Tod des Opfers gibt. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen legt dem gebürtigen Sangerhäuser zur Last, für eine Vielzahl von Verletzungen im Brust- und Bauchbereich verantwortlich zu sein. Das Landgericht will bis Ende März an insgesamt acht Tagen den Fall verhandeln.