Mordfall Nicky Verstappen: Angeklagter am Fundort der Leiche

Maastricht/Aachen (dpa/lnw) - Gut zwei Jahrzehnte nach dem Mord an dem elfjährigen Nicky Verstappen in den Niederlanden findet am Dienstag eine Begehung des Fundorts der Leiche im Beisein des mutmaßlichen Täters statt. Dafür werden weite Teile des Naturschutzgebietes Brunssummerheide nahe der niederländischen Grenze zu Nordrhein-Westfalen für 24 Stunden bis Dienstagabend für die Öffentlichkeit gesperrt.