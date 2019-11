Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - An einer Schule in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) sind vier Schüler durch Reizgas verletzt worden. Das Reizgas sei am Freitagvormittag auf der Toilette der Schule versprüht worden, wie die Polizei mitteilte. Die Schüler klagten der Polizei zufolge über Reizungen der Atemwege und seien ärztlich betreut worden. Die Feuerwehr lüftete die Räume. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Derzeit gehen die Beamten nach eigener Aussage von zwei Tatverdächtigen aus. Um wen es sich handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.