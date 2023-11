Am Montag vor einer Woche ist Aleksandr P., verurteilt zu lebenslanger Haft wegen Mordes, geflohen. Er verschwand während seines Ausgangs in einem Waldstück bei Germersheim in Rheinland-Pfalz. Seitdem fahnden Ermittler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nach dem 42-Jährigen. Besonders groß ist die Aufregung in Baden-Württemberg, wo der Mann seit 2012 im Gefängnis Bruchsal saß.

Warum ließ sich die Fußfessel, die den Mann doch sichern sollte, so schnell öffnen?

Der Fall hat mittlerweile den baden-württembergischen Landtag erreicht. Normalerweise beschäftigen sich die Abgeordneten hier mit den Feinheiten des Fischereirechts oder den Schwierigkeiten des Wohnungsbaus. An diesem Mittwochnachmittag geht es allerdings unter anderem um die Funktionsweisen von elektronischen Fußfesseln. Die FDP-Abgeordnete Julia Goll hat durchaus grundsätzliche Fragen, schließlich habe der Vorfall nicht gerade zum "Sicherheitsbedürfnis der Bürger beigetragen". Warum ließ sich die Fußfessel, die den Mann doch sichern sollte, so schnell öffnen? Welche Konsequenzen ziehen die Gefängnisse aus dem Vorfall? Und überhaupt: "Wie kann es sein, dass ein Gefangener trotz Anwesenheit von zwei Beamten fliehen kann?"

Dann tritt Justizministerin Marion Gentges (CDU) ans Rednerpult, viel Erhellendes kann sie allerdings nicht zum Sachverhalt beitragen. Gentges sagt, dass vor der "Ausführung" des Gefangenen die Fußfessel "ordnungsgemäß angelegt" wurde. Zudem sei ein Lichtbild angefertigt worden, das standardmäßige Vorgehen. Der Gefangene sei anschließend ins Naherholungsgebiet Germersheim gebracht worden, "wo es dann zu der Entweichung gekommen ist".

Es gibt inzwischen über 60 Spuren und Hinweise, denen nachgegangen wird

Die Fußfessel, so Gentges, sei "mittels eines Werkzeugs durchtrennt" worden. Konkreter wird die Ministerin nicht. Was an jenem Tag im Naherholungsgebiet geschah, sei "Gegenstand umfangreicher Ermittlungen", zu denen sie sich derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern könne. Laut einer Sprecherin des Landeskriminalamtes gibt es inzwischen über 60 Spuren und Hinweise, denen nachgegangen werde.

Bekannt ist hingegen, dass Aleksandr P. 2003 schon einmal für fünf Jahre im Gefängnis saß, damals ging es um Totschlag. 2012 verurteilte ihn das Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, weil er einen Mann gefesselt, geschlagen und später erwürgt hatte. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Angesichts dieser Biografie sind Zweifel angebracht, wie ungefährlich es ist, so jemandem Ausgang zu gewähren, selbst wenn er von Beamten begleitet wird.

Grundsätzlich lässt das baden-württembergische Justizvollzugsgesetzbuch solche Ausgänge zu, allerdings unter der Voraussetzung, dass keine Fluchtgefahr besteht. Diese sah die JVA Bruchsal bei Aleksandr P. nicht. Seit 2019, also lange vor seiner Flucht, habe er bereits acht Mal das Gefängnis unter Aufsicht verlassen dürfen. Auch da habe er sich mit seiner Familie getroffen, stets begleitet von Beamten. Es habe keine Beanstandungen gegeben, heißt es von der Anstalt. Das war offensichtlich eine Fehleinschätzung.