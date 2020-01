Mönchengladbach (dpa/lnw) - Mehr als elf Stunden hat eine 90 Jahre alte Frau nach einem Raubüberfall hilflos und verletzt in ihrer Wohnung gelegen, ehe sie gefunden wurde. Am Dienstag habe eine Pflegekraft die Seniorin in Mönchengladbach gegen 9.30 Uhr entdeckt, die am Montagabend gegen 22 Uhr überfallen worden war, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Täter die Frau zu Boden gedrückt, während ein zweiter Täter die Wohnung durchsuchte. Bargeld und eine Handtasche wurden gestohlen.