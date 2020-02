Ratzeburg (dpa/lno)- Falsche Polizeibeamten haben in Schleswig-Holstein zwei ältere Damen um Zehntausende Euro gebracht. In Mölln erbeuteten die Trickbetrüger 24 000 Euro von einer 82-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Bad Oldesloe betrogen die falschen Beamten eine 81-Jährige um einen fünfstelligen Betrag. Nähere Angaben zur Summe machte die Polizei hier nicht.

In beiden Fällen erhielten die Opfer einen Anruf der Täter, so die Polizeidirektion Ratzeburg. In einem Fall wurde das Opfer vor einem angeblichen bevorstehenden Einbruch gewarnt und aufgefordert, einem Beamten Schmuck und Wertsachen zu übergeben. In Mölln entlockten die Trickdiebe von der älteren Dame die Zugänge für ihr Online-Banking.

Aus diesem Grund ermahnt die Polizei besonders ältere Menschen zur Vorsicht und empfiehlt, sich nicht auf die Geschichten von vermeintlichen Polizeibeamten einzulassen.