Middelburg (dpa) - Dutzende deutsche Urlauber sind einem Internet-Betrüger aufgesessen. Ihr Traum vom schönen Ferienhaus an der niederländischen Küste in Zeeland zerplatzte. Sie seien Opfer einer gefälschten Website geworden, sagte eine Sprecherin der Polizei der Provinz Zeeland am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Vermutlich handelt es sich bei den Betrügern um Deutsche. Daher laufen die Ermittlungen nach Angaben der Sprecherin auch in Deutschland. Zuvor hatte der WDR über den Fall berichtet. Die Küste von Zeeland ist vor allem bei Urlaubern aus Nordrhein-Westfalen beliebt.