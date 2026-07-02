Für die einen ist er ein Held, für die anderen ein ganz gewöhnlicher Verbrecher: Seit zwei Wochen nun diskutieren Menschen auf Social Media über den „Batman von Lagos de Moreno“ in Mexiko. Die bezeichnen seine Aktionen auf Instagram als „Exzellent!!!!!!!“ und fragen, ob er nicht auch in die eigene Stadt kommen könne. Andere kritisieren, dass es sich um reine Selbstjustiz handele.
MexikoZwischen Heldenkult und Selbstjustiz: Mexiko sucht seinen „Batman“
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Ein Unbekannter fesselt in Lagos de Moreno angebliche Motorraddiebe an Laternenmasten. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel – und warnen vor Selbstjustiz.
Jan Heidtmann, Bariloche
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