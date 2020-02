Mettmann (dpa/lnw) - Ein geparktes Auto ist am späten Samstagabend in Mettmann abgebrannt. Laut Polizei habe der Wagen beim Eintreffen der Beamten bereits in Flammen gestanden. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden Scheiben der angrenzenden Kindertagesstätte beschädigt. Zeugen hatten kurz vor dem Brand mehrere Jugendliche in der Nähe des Autos gesehen.

Bereits am Freitagabend hatte in Mettmann ein geparkter Streifenwagen in Flammen gestanden. Auch dort sahen Zeugen Jugendliche vor Ort. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise, dass die Taten zusammenhängen.