Memmingen (dpa/lby) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Innenstadt von Memmingen sitzt der Festgenommene in Untersuchungshaft. Gegen den 23-Jährigen ist am Montag Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls erlassen worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann sei nach der Tat am Sonntagmorgen zu Fuß geflüchtet und in einem Wohngebiet festgenommen worden. Er habe sich auffällig verhalten und widersprüchliche Angaben zur Tat gemacht.