Memmingen (dpa/lby) - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen Geldautomat in einer Memminger Bankfiliale gesprengt. Den Tätern gelang die Flucht vom Tatort. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete ein Mann zu Fuß in Richtung Königsgraben in der Memminger Innenstadt, ein weiterer flüchtete mit einem dunklen Auto. Es werde intensiv nach den Männern gefahndet, hieß es am Sonntagvormittag. Größere Geldbeträge konnten die Täter laut Polizei nicht erbeuten.