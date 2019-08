Memmingen/Bad Grönenbach (dpa/lby) - Im Allgäuer Tierschutzskandal ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 15 Personen - darunter auch drei Hoftierärzte. Bei den weiteren Verdächtigen handele es sich um Betreiber und Mitarbeiter von zwei Milchviehbetrieben und einer Rinderaufzucht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen am Montag. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" online berichtet. Die Betriebe haben Standorte in der Ortschaft Bad Grönenbach im Landkreis Unterallgäu sowie an weiteren Orten im Allgäu.