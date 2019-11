Memmingen (dpa/lby) - Bei einer gezielten Aktion gegen Rauschgift-Kriminelle hat die Polizei im Allgäu eine vergleichsweise magere Ausbeute an Drogen sichergestellt. 60 Beamte hätten im Raum Memmingen insgesamt zwölf Objekte durchsucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gefunden wurden 340 Gramm Marihuana, 170 Gramm Amphetamin, vier Ecstasy-Tabletten und ein Elektroschocker. Neben weiterhin gefundenen 65 Gramm MDMA in Pulverform sei eine Machete entdeckt worden - der 25 Jahre alte Besitzer muss sich nun wegen eines Verbrechenstatbestandes verantworten.