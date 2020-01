Melsungen (dpa/lhe) - Ein unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen eine Tankstelle in Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, betrat der Mann die Tankstelle, bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte das Geld aus der Kasse. Nachdem der Mitarbeiter ihm das Bargeld ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.