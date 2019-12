Mellingen (dpa/th) - Diebe haben an der Autobahn 4 bei Weimar 24 Fernsehgeräte aus einem Sattelzug gestohlen. Die Täter nutzten dafür den Nachtschlaf des Fahrers aus und schlitzten die Plane des auf dem Autohof Mellingen geparkten Lastwagens auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Polizei bezifferte den Wert der TV-Geräte auf 24 000 Euro. Von zwei weiteren Sattelzügen zapften sie bei dem Vorfall in der Nacht zum Donnerstag mehrere Hundert Liter Diesel ab. Betroffen waren zwei polnische Speditionen und ein Fuhrunternehmen aus Sachsen.