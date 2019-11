Meiningen (dpa/th) - Nach sexuellem Missbrauch einer 16-Jährigen in Meiningen ist gegen einen 31 Jahre alten Mann Haftbefehl erlassen worden. Dem Mann wird vorgeworfen, die Jugendliche auf dem Heimweg nach einer Feier in den Morgenstunden am Samstag missbraucht zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte die 16-Jährige bei der Feier kennengelernt und folgte ihr im Anschluss. Als sich der Mann dem Mädchen körperlich nähern wollte, wies sie ihn zurück.

Der 31-Jährige drückte das Mädchen daraufhin zu Boden und missbrauchte sie. Die Jugendliche schrie um Hilfe. Schließlich ließ der Mann von ihr ab und flüchtete. Zu einer Vergewaltigung kam es laut Polizei nicht.

Ein Zeuge fand das Mädchen und rief die Polizei. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später fassen. Ein Haftrichter erließ am Sonntag Haftbefehl. Die Kriminalpolizei ermittelt.