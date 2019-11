Mehrere Raubüberfälle in einer Nacht in Brandenburg

Frankfurt/Oder (dpa/bb) - Mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in drei Landkreisen in Brandenburg zwei Restaurants und einen Getränkemarkt überfallen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Raubtaten gibt, müsse noch geprüft werden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost. Demnach sind in allen Fällen die Täter noch nicht gefasst worden.

Die erste Tat ereignete sich in Wriezen (Märkisch-Oderland) am späten Dienstagabend. Zwei Maskierte überfielen einen Getränkemarkt auf der Freienwalder Straße. Sie bedrohten die Angestellten mit einer Waffe und drängten sie zu Boden. Dann hebelten die Täter die Kasse auf, entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe und ergriffen die Flucht.

In Eiche bei Ahrensfelde (Barnim) bedrohten kurz vor Mitternacht drei mit Skimasken bekleidete Unbekannte die Mitarbeiter eines Fastfood-Restaurants auf der Landsberger Chaussee mit Messer und Schusswaffe. Auch hier wurden die Einnahmen erbeutet. Vermutlich flüchtete das Räuber-Trio in einem dunklen Auto.

Zuletzt kam es in der Dorfstraße in Schöneich (Oder-Spree) zu einem Raub: Vier unbewaffnete Täter bedrohten am frühen Mittwochmorgen den Inhaber eines Restaurants in einem Wohn-und Geschäftsgebäude und forderten Geld. Auch in diesem Fall gelang es den Räubern, mit ihrer Beute unerkannt zu flüchten.