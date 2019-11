Meckenheim (dpa/lnw) - Zwei maskierte Männer haben einen Supermarkt in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) überfallen und dabei Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht. Auf ihrer Flucht sprühten die Männer zudem mit Reizspray um sich, so dass die vier Mitarbeiter im Alter von 23 bis 26 Jahren leicht verletzt wurden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Zeugen hatten der Polizei den Überfall am späten Dienstagabend gemeldet. Die bedrohten Mitarbeiter übergaben den Tätern Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Täter waren zunächst flüchtig, die Polizei sucht nach Zeugen.