Marktoberdorf (dpa/lby) - Mit einem Softair-Gewehr soll ein 25-Jähriger in Schwaben auf einen Mann geschossen haben. Der 41-Jährige befand sich in seinem Garten in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu), als ihn etwas am Kopf traf und ihn leicht verletzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler konnten schließlich bei dem 25 Jahre alten Verdächtigen ein Softair-Gewehr und Stahlkugeln sicherstellen. Er soll am Sonntagabend seine neue Softair-Waffe ausprobiert haben. Die Polizei ermittelt nun, ob er die Schüsse gezielt abgegeben hatte.