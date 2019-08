Markranstädt (dpa/sn) - Am Kulkwitzer See bei Markranstädt hat die Polizei einen Mann erst mit Drogen und dann mit Diebesgut erwischt. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahl ermittelt, wie die Polizei in Leipzig am Mittwochmorgen mitteilte. Bei einer Kontrolle hatten Beamte am frühen Dienstagabend eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm gefunden. Anschließend ließen sie ihn wieder laufen.