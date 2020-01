Reitzenhain (dpa/sn) - In der Nacht zum Samstag sind in Reitzenhain (Erzgebirgskreis) die Schaufensterscheiben eines Autoersatzteilhandels mit Metallkugeln beschossen worden. Die Chemnitzer Polizei vermutet nach Angaben vom Sonntag, dass die Täter dazu eine Schleuder benutzten. Die Glasscheiben seien beschädigt, aber nicht durchschlagen worden. Die Ermittler stellten mehrere Metallkugeln sicher, die kriminaltechnisch untersucht werden, und sucht Zeugen. Die Hintergründe des Vorfalls waren am Sonntag noch unklar.