Kassel (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Schuss eines Polizisten bei einer Verkehrskontrolle im nordhessischen Vellmar hat die Polizeidirektion in Gießen den Fall übernommen. Die Kriminalpolizei in Marburg ermittle wegen des Schusswaffeneinsatzes des Beamten, sagte ein Sprecher am Dienstag. Das Opfer solle ersten Erkenntnissen zufolge bei der Kontrolle mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch einen Notarzt sei der Mann am Montagabend seinen schweren Verletzungen erlegen.

Weitere Details des Vorfalls im Landkreis Kassel nannte die Polizei zunächst nicht. Wie üblich bei solchen Einsätzen, bei denen Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch machen, sei eine andere Dienststelle mit den Ermittlungen betraut worden.