Mannheim (dpa/lsw) - Eine junge Frau ist in Mannheim erstochen worden - ihr Ex-Freund, der unter dringendem Tatverdacht steht, schwebt in Lebensgefahr. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann am Freitagabend vom Balkon seiner Wohnung im fünften Stock sprang, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.