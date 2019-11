Mannheim (dpa/lsw) - Ein unbekannter Dieb ist in eine Mannheimer Kunstgalerie eingestiegen und hat ein teures Gemälde gestohlen. Das Kunstwerk brachte ihm aber kein Glück: Vermutlich weil es zu groß und sperrig war, ließ der Täter das Bild kurze Zeit später auf dem Bürgersteig zurück. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist das Gemälde mehrere Tausend Euro wert. Der Dieb konnte am Mittwochabend unerkannt fliehen.