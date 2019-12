Leimen (dpa/lsw) - Ein 22-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) von mehreren Unbekannten verletzt worden. Vorangegangen sei ein Streit in einer Shisha-Bar, der sich auf die Straße verlagert habe, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Demnach schlugen und traten etwa sechs bis sieben Männer nach einem zunächst verbalen Streit in der Nacht zum Samstag vor der Bar auf den 22-Jährigen ein. Zeugen hätten vor Ort ausgesagt, der 22-Jährige sei auch mit einem Schlagstock und einem Messer traktiert worden. "Tatsächlich wies der Angegriffene nicht nur zahlreiche Hämatome und eine Platzwunde auf, sondern auch eine oberflächliche Stichwunde im Bereich des Oberkörpers." Die Täter seien anschließend in zwei Autos geflüchtet. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauerten am Samstagabend noch an.