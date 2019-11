Mainz (dpa/lrs) - Fast neun Monate nach der tödlichen Messerattacke auf eine 21-Jährige in Worms wird in dem Mordprozess gegen ihren damaligen Freund heute voraussichtlich das Urteil gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Verfahren vor dem Mainzer Landgericht 14 Jahre Haft für den angeklagten 28 Jahre alten Tunesier beantragt. Sie hält ihn für vermindert schuldfähig und spricht von einem heimtückischen Mord. Der Mann soll sein Opfer im März dieses Jahres im Haus des Vaters der jungen Frau nach einem Streit von hinten mit einem Messer angegriffen und mit 30 Stichen umgebracht haben. Der Verteidiger berichtete in seinem Plädoyer von Wahnvorstellungen bei seinem Mandanten und forderte acht bis zehn Jahre Haft.