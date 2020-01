Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der Straftaten bei Fußballspielen in Rheinland-Pfalz sinkt. In der Saison 2018/19 wurden in der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regional- und der Oberliga zusammen 276 Straftaten aufgenommen, der niedrigste Wert innerhalb von fünf Jahren. Die meisten Straftaten waren in diesem Zeitraum mit 385 in der Saison 2014/15 registriert worden. Das geht aus einer Antwort von Innenminister Roger Lewentz (SPD) auf eine kleine Anfrage der AfD- Abgeordneten Heribert Friedmann und Matthias Joa hervor. Spitzenreiter in der Saison 2018/19 war die Bundesliga mit 116 Straftaten, dies waren zugleich aber 101 weniger als in der Saison zuvor.

In den Amateurligen gebe es an jedem Spieltag bis zu 1100 Spiele, die in der Regel friedlich verliefen, berichtete Lewentz. Ausnahme war das Verbandspokalspiel TuS Rüssingen gegen Alemannia Waldalgesheim. Dabei hatte am 20. November ein Spieler der Heimmannschaft einem Linienrichter ins Gesicht geschlagen. Daraufhin hatte der Schiedsrichter das Spiel nach 38 Minuten abgebrochen. Der Spieler wurde vom Sportgericht für zwei Jahre gesperrt, der Verein für zwei Jahre vom Verbandspokal ausgeschlossen, wie Lewentz berichtete. Zudem habe der Verein 7500 Euro bezahlen müssen. "Durch solche Sanktionen wird eine abschreckende Wirkung erzielt." Ungeachtet dessen werde strafrechtlich ermittelt.