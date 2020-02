Mainz (dpa/lrs) - Unbekannte sind in eine Grundschule in Mainz eingestiegen und haben auf der Tafel und dem Fußboden eines Klassenzimmers mit Kreide Hakenkreuze hinterlassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellten die Täter außerdem in der Nacht zum Sonntag Tische in Form eines Hakenkreuzes auf dem Schulhof zusammen. Darüber hinaus seien einige Schulbücher beschädigt worden. Wie genau die Unbekannten ins Gebäude gelangen konnten, blieb zunächst unklar. Die Schulleitung informierte die Eltern über den Vorfall. Die Ermittlungen dauerten an.