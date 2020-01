Mainz (dpa/lrs) - Die Mainzer Polizei sucht nach Zeugen eines brutalen Angriffs auf einen 58-Jährigen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann am frühen Montagmorgen im Stadtteil Hechtsheim aus dessen Sicht grundlos angegriffen, als er gerade auf dem Firmengelände seines Arbeitgebers parkte. Dabei verletzten die Täter - mutmaßlich waren es zwei - den Mann so schwer, dass dieser zwischenzeitlich in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dieses konnte er jedoch am selben Tag wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.