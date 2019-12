Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind derzeit knapp 4700 Personen zur Fahndung ausgeschrieben. Dabei handele es sich um bereits bekannte Täter, sagte der Leiter der Fahndung beim Landeskriminalamt (LKA), Frank Thomas. Die Bandbreite der Delikte, die mutmaßlich aufs Konto der Flüchtigen gehe, reiche von Bagatellkriminalität bis Mord. Grundsätzlich seien die Taten in Rheinland-Pfalz begangenen worden. Es könne aber sein, dass zu einer gesuchten Person weitere Verfahren aus anderen Bundesländern hinterlegt seien, sagte Thomas.

"Identifizierte Schwerkriminelle" würden glücklicherweise "meist sehr schnell" gefasst. Nach einem größeren Teil der Personen werde aber nicht aktiv gefahndet: Es handele sich um Ausländer, die nach Teil-Verbüßung ihrer Strafe ausgewiesen worden seien. Als Sicherung, dass diese Personen nicht wieder in Deutschland einreisten, gebe es in diesen Fällen eine Fahndungsnotierung "als Merker".

Die Polizei kann nach einer Person fahnden, wenn es dafür einen entsprechenden Beschluss der Staatsanwaltschaft gebe, sagte eine Sprecherin des LKA. Das könnte auch ein Haftbefehl sein. Öffentlich nach einer Person werde erst gefahndet, wenn anfängliche polizeiliche Maßnahmen erfolglos blieben. Für eine Öffentlichkeitsfahndung brauche es einen richterlichen Beschluss, hieß es vom LKA.

Eine Fahndung nach einer Person wird laut LKA zunächst in einem polizeilichen Informationssystem eingestellt, auf das Stellen im Bund und den Ländern Zugriff haben. Wenn bekannt werde, dass es einen EU-weiten oder internationalen Bezug zur Tat gebe und sich der Täter im Ausland aufhalte, könne ein Haftbefehl erweitert werden. Es gebe Länder, die aber nicht auslieferten - wie die Türkei.

Die meisten Haftbefehle würden innerhalb von wenigen Tagen über die Dienststelle am Wohnsitz des Gesuchten vollstreckt. In anderen Fällen seien teils umfangreiche, auch weltweite Recherchen notwendig. "Schwierige Sachverhalte dauern also Jahre", hieß es.