Mainz (dpa/lrs) - Zu den meisten schweren Gewalttaten in Rheinland-Pfalz kommt es nach wie vor in den eigenen vier Wänden. Es gebe nur ganz wenig Fälle, in denen sich Täter und Opfer nicht kannten, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Freitag in Mainz. Die Beschäftigten des Ministeriums hatten mehr als 500 rechtskräftige Urteile zu schwerer Gewaltkriminalität aus den Jahren 2013 und 2018 unter die Lupe genommen, um festzustellen, ob es - wie immer wieder behauptet - mehr geworden seien, und ob dabei häufiger Messer zum Einsatz kommen. Das Ergebnis: "Kein signifikanter Anstieg, die Zahlen sind in etwa gleich geblieben", sagte Mertin.

2013 wurden 260 Menschen wegen Gewaltkriminalität verurteilt, darunter 84 Ausländer. Fünf Jahre später gab es 273 Verurteilungen, darunter waren 85 Nicht-Deutsche. 2013 war in 22 dieser Fälle ein Messer im Spiel, 2018 bei 29 Taten. Am häufigsten wurden Küchenmesser benutzt. Auf den Messereinsatz untersucht worden waren Urteile zu Mord, Totschlag, Vergewaltigung sowie gefährliche und schwere Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen und Raub.

Es seien bewusst zwei Jahre vor 2015 und zwei Jahre danach für den Vergleich ausgewählt worden, sagte der Minister. 2015 waren besonders viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, und es sei seither oft über Messerangriffe berichtet worden. Diesem Eindruck habe Rheinland-Pfalz valide Zahlen entgegensetzen wollen. Seit 2020 werden Messerangriffe auch in der Polizeistatistik gesondert erfasst.