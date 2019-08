Mainz (dpa/lrs) - Mit einer Bundesratsinitiative will die rheinland-pfälzische Landesregierung einen stärkeren strafrechtlichen Schutz von Bürgern im Internet und von bedrohten Kommunalpolitikern erreichen. "Es geht nicht darum, neue Straftatbestände zu schaffen", betonte Justizminister Herbert Mertin (FPD) am Montag in Mainz nach einem Sicherheitsgespräch in der Staatskanzlei. Ein höherer Strafrahmen solle jedoch potenzielle Straftäter abschrecken, und Kommunalpolitiker müssten als Personen des öffentlichen Lebens geschützt werden. Zudem sollten bei Bedrohung und Hetze Polizei und Staatsanwaltschaft auch ohne Strafantrag ermitteln können.