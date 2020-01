Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz hat mehr als 500 Urteile zur Gewaltkriminalität unter die Lupe genommen und den Einsatz von Messern geprüft. "Seit einiger Zeit fällt auf, dass in den Medien verstärkt über die Verwendung von Messern bei der Begehung von Straftaten berichtet wird", stellt das Justizministerium in Mainz fest. In der Polizeilichen Kriminalstatistik finden sich zwar Anhaltspunkte dafür, genau wird dies jedoch nicht erfasst.

Das Justizministerium hat daher die strafrechtlichen Verurteilungen von 2013 bis 2018 zur Gewaltkriminalität analysiert und untersucht, wie oft Messer im Einsatz waren. Beamte seien händisch jedes Urteil durchgegangen. Die Ergebnisse stellt Justizminister Herbert Mertin (FDP) heute (14.00 Uhr) vor.