Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz bleiben jedes Jahr 150 unnatürliche Todesfälle unerkannt. Wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Rheinland-Pfalz schätzt, sind etwa 50 bis 60 davon Tötungsdelikte. Genaue Zahlen seien schwer zu nennen, sagte Bernd Becker, Vize-Vorsitzender der GdP Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur. "Es werden ja nur die Fälle bekannt, die um ein Haar nicht bekannt geworden wären." Die GdP Rheinland-Pfalz will am (heutigen) Dienstag bei einem Forum auf die Problematik aufmerksam machen.

Grund für die unentdeckten Todesursachen sind laut Becker Fehleinschätzungen bei der Leichenschau. Zurzeit sei jeder Arzt per Gesetz dazu verpflichtet, diese durchzuführen. Oft fühlten sich die Ärzte aber überfordert, viele seien nicht ausreichend fortgebildet, sagte Becker. So würden Tötungsdelikte, Suizide oder häusliche Unfälle zum Teil nicht erkannt und als natürlicher Tod eingestuft.

Die GdP Rheinland-Pfalz fordert deshalb eine Gesetzesänderung. Nicht jeder Arzt solle dazu verpflichtet sein, Leichenschauen durchzuführen. Vielmehr soll es in jeder Verbandsgemeinde qualifizierte Ärzte geben, die diesen Job übernehmen.