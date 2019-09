Mainz (dpa) - Den Ermittlern in Rheinland-Pfalz ist ein Schlag gegen international agierende Cyberkriminelle gelungen: Am Donnerstag seien sieben Tatverdächtige festgenommen worden, unter anderem Betreiber eines illegalen Rechenzentrums, teilte das Landeskriminalamt am Abend mit. Das in Rheinland-Pfalz ansässige Computerzentrum sei vom Netz genommen worden. Von dort aus sei auch der weltweit zweitgrößte Darknet-Marktplatz "Wall Street Market" betrieben worden, den Ermittler im Frühjahr zerschlagen hatten. Über die Online-Plattform wurden neben Rauschgift unter anderem auch ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente und Schadsoftware gehandelt, wie es damals hieß. Das Darknet ist ein abgeschirmter Teil des Internets.