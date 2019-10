Mainz (dpa/lrs) - Im Mordprozess um die tödliche Messerattacke auf eine 21-Jährige in Worms hat der angeklagte damalige Freund des Opfers die Tat gestanden. Der Tunesier schilderte am Montag vor dem Landgericht Mainz, wie er sich in einer Nacht im März dieses Jahres über die 21-Jährige geärgert, dann ein Messer genommen und die auf einem Bett mit dem Rücken zu ihm liegende Frau von hinten angegriffen habe. Er habe nicht erwartet, dass so etwas passiert. Es habe auch keinen Grund gegeben, sie umzubringen, er sei wütend und in einem Fieber gewesen, sagte der 28 Jahre alte abgelehnte Asylbewerber.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann heimtückischen Mord vor. Der Anklage zufolge erlitt das Opfer damals 30 Verletzungen und starb noch am Tatort. Möglicherweise leidet der Mann laut Staatsanwaltschaft an einer psychotischen Störung. Am Ende des Prozesses könnte die Unterbringung in einer Psychiatrie stehen.