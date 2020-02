Frankfurt/Main/Raunheim (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Drogendealer hat sich rund zehn Kilogramm Haschisch per Post schicken lassen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 24-Jährige wurde in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) festgenommen, nachdem er ein aus Spanien an ihn gesendetes Paket mit dem Rauschgift entgegengenommen hatte, wie Zollfahndungsamt und Polizeipräsidium Frankfurt am Donnerstag mitteilten. Der Zoll habe vom Inhalt des Pakets gewusst, da es im Vorfeld in Baden-Württemberg aufgefallen war.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Verdächtigen aus Maintal (Main-Kinzig-Kreis) fanden die Beamten laut Mitteilung 21 000 Euro Bargeld, einen gestohlenen Personalausweis sowie ausgefüllte Überweisungsträger nach Spanien. Das beschlagnahmte Rauschgift habe einen Straßenverkaufswert von ungefähr 100 000 Euro.