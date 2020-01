Maikammer (dpa/lrs) - Da hat auch das Verstecken vor der Polizei nichts genutzt: Ein Jugendlicher ist in der Pfalz mit einem frisierten Motorroller erwischt worden. Der 16-Jährige war in Maikammer im Landkreis Südliche Weinstraße mit seinem Roller vor einer Kontrolle in einen Hinterhof geflüchtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort stelle er den Motor ab und versteckte sich. Doch die Beamten kamen ihm sehr schnell auf die Spur.

Bei der Überprüfung stellte die Polizei fest, dass der Roller keinen Versicherungsschutz hatte, zu schnell war und der Jugendliche nicht die nötige Fahrerlaubnis hatte. Ihn erwartet nach dem Vorfall am Donnerstagabend ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.