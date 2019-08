Magdeburg (dpa/sa) - Im ersten Halbjahr 2019 sind in Sachsen-Anhalt Euro-Falschgeldnoten in einem Gesamtwert von etwa 22 000 Euro aufgetaucht. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Magdeburg auf Anfrage mit. Die Fallzahlen seien in etwa identisch zum Vorjahreszeitraum und ließen für das Gesamtjahr ähnliche Zahlen wie 2018 erwarten. Im vergangenen Jahr war ein Gesamtschaden von rund 45 000 Euro entstanden. Etwa 920 falsche Banknoten waren festgestellt worden.