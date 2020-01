Magdeburg/Braunschweig (dpa) - Polizeibeamte aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben gemeinsame Verkehrskontrollen organisiert, um möglichen Einbrecherbanden auf die Spur zu kommen. Mit den zeitgleich organisierten Fahndungen im Raum Magdeburg sowie rund um Braunschweig sollen Erkenntnisse über reisende Täter und mögliche Verbindungsrouten gewonnen werden, hieß es. Beide Polizeibehörden kooperieren, um die Sicherheit in der Region zu erhöhen.

In Sachsen-Anhalt waren deswegen am Dienstag mehr 400 Polizisten im Einsatz, wie die Inspektion Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Sie kontrollierten 230 Fahrzeuge und 300 Menschen. Dabei erwischten sie drei Autofahrer ohne Führerschein und zeigten einen Kontrollierten wegen Beleidigung an.

Im Braunschweiger Zuständigkeitsbereich wurden zur gleichen Zeit fast 1000 Fahrzeuge und mehr als 1100 Menschen kontrolliert. Dabei waren sieben Autofahrer ohne Führerschein unterwegs. Elf Mal wurde den Kontrollierten die Weiterfahrt untersagt. Ob die gemeinsame Fahndungsaktion bereits neue Hinweise und Erkenntnisse auf reisende Einbrecherbanden brachten, wurde nicht mitgeteilt.