Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg ist ein 13-Jähriger am Dienstag mit größeren Mengen Cannabis im Rucksack erwischt worden. Es bestehe der Verdacht, dass der Junge mit Drogen handele, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Konkret fanden die Beamten 26 Gramm Cannabis, das in einzelnen kleinen Portionen in Alufolie verpackt worden war. Zudem hatte der Junge auch eine Feinwaage dabei. Dass Kinder und Jugendliche in so jungen Jahren als mögliche Drogenhändler auffielen, sei äußerst ungewöhnlich, so die Polizeisprecherin.