Magdeburg/Halle (dpa/sa) - In Magdeburg hat es am Freitag eine Drogen-Razzia gegeben. Mehrere Männer seien festgenommen worden, sagte der Sprecher der Polizeiinspektion Halle, Ralf Karlstedt, am Samstag. Dort seien die damit in Verbindung stehenden Verfahren anhängig, sagte er. Die Männer sollen am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Details zur Razzia will die Polizei am Montag bekanntgeben. Aktuell liefen noch Maßnahmen, so Karlstedt.